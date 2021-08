Krásná slovenská modelka prozradila, zda si vzala pod poloprůhledný model z finále Miss Slovensko spodní prádlo

Veronika Vágnerová Profimedia.cz

Nemohly jsme se nezeptat, zda se vůbec pod takový odhalující model dá vzít spodní prádlo? „Co se týká těchto legín, tak jsem pod nimi kalhotky měla, i když to tak nevypadalo. Speciálně jsem si je upravila tak, aby nebyly vidět. Nastavila jsem je přesně do těch zakrytých partií,“ řekla Super.cz Vágnerová, která si pochvalovala i jejich pohodlnost: „Vůbec se nepohnuly! Ten materiál je tak pevný, že vše drželo na svém místě.“

Legíny značky Mugler se v zahraničí prodávají za zhruba 500 euro (přes 12 tisíc korun) a nás zajímalo, u koho na svůj outfit Miss Slovensko roku 2007 hledala inspiraci?

„Inspirovaly mě modelky typu Bella Hadid (24) nebo Irina Shayk (35). Dokonce Miley Cyrus (28) v podobném overalu vystupovala a Beyoncé (39) v dalším fotila pro Vogue, takže jsem se nechala inspirovat a takto to dopadlo,“ řekla nám Veronika, která rozhodně legíny neodkládá do skříně a ráda by je ještě vynesla. „Myslím si, že ještě tyto legíny využiji k dlouhému saku, nebo k šatům s lodičkami.“

Beyoncé na titulce Vogue v podobném modelu

Vágnerová vyhrála v roce 2007 Miss Slovensko a od té doby se živí jak modelka. K tomu zvládla vystudovat i právo a pyšní se titulem JUDr. Je maminkou šestiletého chlapečka a už na podzim spustí svou vlastní značku bot, o které dlouho snila. ■