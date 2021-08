Stovky gratulací za hodinu: Tereza Ramba čeká druhé dítě

Tereza Ramba Michaela Feuereislová

"Lásko, co je to za pupek?," zazněl jeho hlas, když Tereza procházela v červených dlouhých šatech bytem. Bříško bylo sice opravdu nepřehlédnutelné, přesto herečka vtipně reagovala. "To nebude vidět, co?," ptala se svého muže. K postu připojila hastag dneskaužjetodvě.

Tereza Ramba originálně odhalila, že čeká miminko.

První dítě, kterému říká Slunce, se herečce narodilo předloni na podzim, takže si docela pospíšila. Ke druhému nastávajícímu mateřství jí gratulovala řada kolegů a hlavně kolegyň od Jitky Čvančarové, Hany Vagnerové a Moniky Bagárové po Evu Burešovou, Janu Plodkovou či Lenku Krobotovou.

Na sociálních sítích oznámila těhotenství zřejmě proto, že hledáčky fotoaparátů a kamer by ho ve středu ve Slovanském domě, kde se uskuteční premiéra filmu, stejně odhalily. ■