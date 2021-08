Nejodvážnější model na Miss Slovensko oblékla vítězka z roku 2007: Na podobný outfit si troufla Kim Kardashian i Megan Fox

Veronika Vágnerová Profimedia.cz

Miss Slovensko z roku 2007 zvolila na finále Miss 2021 legíny značky Mugler, které jsou tak rafinovaně průhledné, že z nich nejdou spustit oči. Na poslední přehlídce značky se v podobném modelu ukázala i modelka Irina Shayk (35).

Extravagantní outfit vzbuzoval mnoho emocí, a tak jej Veronika veřejně okomentovala i na svůj instagramový účet. „Móda je i umění, a to by ve vás mělo vyvolávat emoce – dobré, špatné, jakékoliv. Probudit to, co jste předtím ještě necítili, abyste pocítili, že opět žijete a cítíte,“ napsala v příspěvku kde poděkovala fanouškům za mnoho pozitivních zpráv a dala najevo, že se nezlobí ani za ty negativní.

„Móda není jen o krásných šatech, je to mnohem víc. Uvědomuji si, že to není model, který je běžný, je extravagantní. Určitě bych ho v tomto podání neoblékla na rodinnou oslavu, do kina nebo divadla, ale Miss Slovensko považuji za projekt, kde se prezentuje i móda. Nebylo mým cílem se líbit všem, ale přinést něco jiného,“ uvedla krásná brunetka na svém profilu na sociální síti.

V galerii si můžete prohlédnou model nejen její, ale také těch, které už extravagantní kousky stejné značky do společnosti vynesly v zahraničí. ■