Zloun, který v televizi trápil Švorcovou, slavil úspěchy u žen. Pro lásku si vytrpěl své

Josef Langmiler Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Kouba Karel

Jeho hlasu podlehla i Angelika

Herec měl velmi kultivovaný, specificky zabarvený a melodický hlas. Byl také vyšší postavy, což ho na divadle předurčovalo do rolí milovníků a intelektuálů i velkých charakterních postav dramatického a veseloherního repertoáru. Objevoval se také často ve filmu a v televizi, zejména v kriminálkách a detektivkách. V těch ale mnohdy ztvárňoval záporné nebo nepříliš sympatické postavy. Langmiler byl rovněž uznávaným dabingovým hercem – svůj hlas propůjčil například hraběti de Peyracovi v sérii o Angelice.

Zloun, který trápil Švorcovou

Velkou pozornost mu přinesl seriál Žena za pultem (1977), ve kterém hrál bývalého manžela hlavní hrdinky Anny Holubové. A protože ženy fandily její představitelce Jiřině Švorcové (✝83), Langmiler si s nimi tehdy užíval peklo. Chodily mu od nich rozhořčené dopisy, ve kterých mu vytýkaly, jak strašně se k ní chová.

„Proč se jí pořád pletete do života?“ zlobily se divačky. Zajímavé je, že podobnou roli exmanžela hrál Langmiler krátce předtím i v komedii Holky z porcelánu (1974).

Herec gentleman

Za normálních okolností měl přitom Langmiler u žen velké úspěchy. Se svým kouzlem osobnosti a vybraným chováním na ně působil jako magnet. Velkou poklonu mu v tomto směru vysekl i režisér Antonín Kachlík (98), podle kterého byl Langmiler herec gentleman podobně jako Svatopluk Beneš (✝89) nebo Radovan Lukavský (✝88). Se štěstím v lásce měl ale herec jednou pořádnou smůlu.

Pro lásku si vytrpěl své

Jeho první ženou byla spolužačka z konzervatoře, mimořádně pohledná Ljuba Benešová (✝92). Jenže té se později začal dvořit další herecký idol Jiří Adamíra (✝67), se kterým byli svého času ve společném angažmá Státního divadla v Ostravě.

Rvačky v divadelním klubu byly prý na denním pořádku a kolegové je od sebe museli pravidelně odtrhávat. Adamíra mu sice nakonec Benešovou přebral, ale nakonec od ní odešel ke kolegyni Haně Maciuchové (75).

Parťačka do nepohody

Po rozvodu se Langmiler přestěhoval do Prahy a užíval si svobody. Vše se změnilo až ve chvíli, kdy poznal svou druhou manželku Evu, která mu stála věrně po boku až do konce jeho života. „Dost mě přitahoval, protože byl chlap a měl něco do sebe, měl úžasné charisma. A to měl pro dost ženskejch, nejenom pro mě,“ prozradila Eva Langmilerová v Příbězích slavných.

Smutné odcházení

Časem se ale na velmi šťastném manželství začal negativně projevovat Langmilerův postupně se zhoršující zdravotní stav. Napřed to byly problémy se zuby, které mu komplikovaly práci, protože kvůli nim špatně mluvil. Když rolí postupně ubývalo, rozhodl se raději odejít do penze a věnoval se svému velkému koníčku, myslivosti.

Pak se začaly přidávat další zdravotní problémy: zlomenina krčku, ateroskleróza a mrtvice. Manželka se o něj sice dlouhou dobu oddaně starala, ale nakonec ho musela svěřit do péče lékařů. Langmilerův odchod z tohoto světa byl tíživý a bolestivý. Dceři Evě se prý svěřil, že si přeje brzkou smrt. Letos od ní uplynulo 15 let. ■