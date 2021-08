Předskokanka Harryho Stylese ukázala figuru v miniaturních bikinách: Tahle kráska se loni stala britskou zpěvačkou roku

Mabel Profimedia.cz

Dcera slavné švédské zpěvačky Neneh Cherry a anglického hudebního producenta Camerona McVeye se do povědomí fanoušků dostala písní Finders Keepers a své nadání potvrdila debutovým albem High Expectations. Z něj budete nejspíš znát její celosvětově úspěšné hity Don’t Call Me Up a Mad Love. Mabel dokonce v roce 2020 získala cenu Brit Awards za nejlepší sólovou britskou zpěvačku.

Ve své rodině má ještě další úspěšné hudebníky. Její nevlastní dědeček je americký jazzový trumpetista Don Cherry a nevlastní bratr Marlon Roudette je bývalý frontman hudebního uskupení Mattafix, které se dostalo i do českých hitparád s hitem Big City Life.

Mabel se narodila v Malaze a má britské, švédské a španělské občanství. Nyní žije v Londýně a je jednou z předskokanek na turné zpěváka Harryho Stylese, které bylo posunuto kvůli koronavirovým restrikcím. ■