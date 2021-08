Manžel krásné Zorky Hejdové už po narození syna v autě neriskuje: Dřív jezdil na dálnici i 305 km/hod

Míra Hejda Super.cz

"Teď už mi Zorka říká, když odjíždím, abych myslel na to, že jsem táta od rodiny. Ve svém věku už jsem snad nějaký rozum pobral, tak zbytečně neriskuju," vysvětloval Míra, který do práce dojíždí z Plzně, kde rodina bydlí, takže denně bez problémů najede minimálně 200 kilometrů ve svém sportovním dvoumístném kabrioletu, který rozhodně není pro rodinu.

"Zorce jsme teď pořídili velký rodinný bezpečný vůz a zatím malý to cestování zvládá díky tomu, že jsme objevili dětské písničky, na které už ve čtyřech měsících reaguje. Poslouchali jsme dokola Baby Shark a brek v autě je zažehnán," vyprávěl nám Hejda.

Ve svém živlu je ovšem v novém pořadu, který moderuje, což je Osobní řidič Míra Hejda. "Spočívá to v tom, že si mě někdo objedná a já mu splním sen, že si tohle nebo jiné super sportovní auto pro něj přijede, anebo na něj jako překvápko číhá před barákem. A pak jedeme a on zažije den snů. Je to taková lifestylová show, nejde o odborné věci, jako jsem dělal dřív," vysvětlil nám podstatu pořadu na Prima Cool. ■