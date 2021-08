Do svého manžela (31) se Britka (60) zamilovala, když mu bylo 16: Po 15 letech vztahu jsou stále jako hrdličky

Marilyn Buttigieg a William Smith tvoří šťastný, i když neobvyklý pár. Profimedia.cz

Když se Marilyn Buttigieg (60) zamilovala do šestnáctiletého kamaráda svého syna, potýkala se s nepříjemnými reakcemi okolí, a to i přímo na ulici. Dnes je za Williama Smithe (31) šťastně provdaná a i po 15 letech vztahu jsou do sebe blázni.

Sedminásobná maminka z Crawley se seznámila se svým dnes již manželem v červnu 2006, když ho její syn přivedl ze školy na návštěvu. William začal pomáhat s opravami na domě, Marilyn má ME-syndrom chronické únavy. Táhlo je to k sobě, ale z mnoha důvodů zpočátku se vztahem váhali.

„Nechtěla jsem mu zničit život. Věděla jsem, že už nechci další děti, ale nechtěla jsem mu bránit, aby měl vlastní rodinu, pokud by chtěl,“ přiznala Buttigieg pro Daily Mail.

Nakonec vztah zveřejnili a v dubnu 2009 se vzali. Prakticky konstantně se však setkávali s nepochopením. Ze sedmi dětí, které Marilyn má, s ní mluví pouze jedno, a William není se svou rodinou v kontaktu vůbec. Přišli také o většinu přátel.

„Zažili jsme v průběhu let tolik nenávisti, lidé mi nadávali do pedofilek, ale vždycky jsme měli jeden druhého. Zůstali jsme k sobě upřímní, a to je to, na čem záleží,“ popsala Marilyn.

„Lidé na nás chrlili nadávky, a dokonce to mělo vliv na mou práci, ale už se to pomalu zlepšuje,“ přitakal mladík, jehož snem je natočit o jejich příběhu film.

„Jsme stále velmi zamilovaní. Jsme nerozluční a pokud jsme od sebe, velmi postrádáme jeden druhého. Je to moje spřízněná duše,“ nechala se slyšet Marilyn.

„Hned jsem věděl, že jde o něco výjimečného. Je a vždycky byla ženou mých snů,“ souhlasil William. ■