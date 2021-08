Typická mrcha ze Slunečné: Tohle říká Bára Jánová o svém novém vztahu se seriálovým synem primáře Mázla

Bára Jánová Super.cz

"Léto si užívám zatím hodně pracovně, hodně vychovávám psa, takže je to takové z minuty na minutu, ale jsem spokojená. Láďa mi s ním hodně pomáhá. Jsme na to dva, takže je to nějaké rozprostření času. Když já nemůžu, může on, když mu napíšu, jestli se o něj postará. Od toho jsou kamarádi," řekla nám Bára s tím, že o jejich vztahu mluví stále jako o přátelství.

Momentálně Bára dotáčí Slunečnou. "Tam je to teď hodně hektické. Také řešíme divadelní přípravy na podzim. A mám i svůj projekt se sázením stromů, protože se sází na podzim, tak toho teď bude hodně. A snažíme se vybrat i peníze na revitalizaci přírody na Moravě po tornádu. Na podporu lidí se vybírá, což je fajn, ale na tohle se pozapomnělo," vypočítala své aktivity herečka. ■