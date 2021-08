Pavel Liška a Bára Poláková tři roky tajili rozchod. Pomáhá jim terapie

Bára Poláková a Pavel Liška už tři roky netvoří pár. Michaela Feuereislová

O jejich rozchodu věděli jen ti nejbližší. „Naše rodina a nejbližší okruh kamarádů to vědí, ale chápou křehkost situace, tak to nikam dál nezvonili. A my? My to vlastně dlouho neměli potřebu oznamovat nějak oficiálně. Asi jsme si ten čas potřebovali nechat pro sebe, nejdřív tak nějak zesílit. Zpevnit se,“ řekla v rozhovoru pro magazín Reportér Bára Poláková.

Psychoterapie jim prý oběma velmi pomáhá. Nechtěli totiž, aby jejich hádky překročily únosnou hranici. „Terapie přišly na řadu, když jsme se oba shodli na tom, že už bychom brzy mohli přetáhnout ten čas, kdy se dva lidi přestanou vnímat a respektovat, čímž bychom o sebe přišli definitivně. Už to u nás příliš často lítalo do červenejch,“ řekla v rozhovoru Poláková s tím, že na terapie chodí i po rozchodu.

Společně totiž vychovávají dcery Ronju (5) a Riku (4). „U mě to je možná tím důležitější, že jsem měl zkušenost s rozvodem rodičů už jako dítě za bolševika. těžko jsem to tenkrát nesl a o to hůř pak prožíval, když se stejná prohra před třinácti lety nevyhnula ani mně v prvním manželství. Bývá to najednou obrovskej náklad a zodpovědnost, když se problém netýká jen vás a když chcete, pokud možno, zůstat co nejplnohodnotnějšími rodiči,“ dodal Liška, jenž má z prvního manželství syna Šimona (16). ■