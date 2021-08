Robbie Williams ukázal figuru v plavkách! Na dovolené oslňovala v bikinách i jeho manželka

Robbie Williams Profimedia.cz

Rodinka si užívala skoků do moře a pyšní rodiče čtyř dětí se ukázali v plavkách. Nutno říct, že to bývalému členovi Take That sluší a aktuálně s nadváhou rozhodně nezápasí. Jeho manželka Ayda Field vypadá stále senzačně, figuru si udržuje štíhlou celý život.

Manželé své děti neukazují, ale na snímcích se mihl šestiletý Charlton, který má na hlavě stejný účes jako tatínek. Ten si pořídil číro před pár týdny.

V příštích měsících by se podle Daily Mail měl Robbie přesunou to Austrálie, kde začne natáčení jeho autobiografie s názvem Better Man. Režie se ujal Michael Gracey, který natočil Největšího showmana.

Detaily o snímku zatím nejsou známy, ale zpěvák se na čas usídlí v Melbourne a natáčení by mělo začít v prvních třech měsících roku 2022. Režisér ovšem uvedl, že nepůjde o snímek podobný Bohemian Rhapsody ani Rocketmanovi. ■