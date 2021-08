Emanuele Ridi vzal atraktivní přítelkyni za rodinou do Itálie. Co říká brunetka na svou potenciální tchyni?

Emanuele Ridi s přítelkyní Sárou Foto: Super.cz/archiv S.Pichlové

Poslední rok pro něj nebyl příliš jednoduchý. Nejen, že se jako restauratér musel potýkat s tíživou covidovou situací v gastronomii, ale bohužel se pandemie podepsala i na jeho zdraví. Chytil covid, který doprovázel vážnější průběh, a dokonce skončil v nemocnici. I po několika měsících pociťuje dozvuky onemocnění.

„Stále nejsem na 100 % fit, ale každým týdnem je to lepší a lepší. Pomalu se začínám vracet ke sportu, který mi chyběl ze všeho nejvíc. Pobyt u moře mi tento rok pomáhá víc než kdy jindy,“ svěřil přímo z Itálie Super.cz

Dovolenou si pochvaluje i kuchařova atraktivní přítelkyně Sára. „Tento rok trávíme prázdniny hlavně v Itálii, máme za sebou týden ve Viareggiu a týden na Elbě, kde má Manu maminku. Momentálně jsme s kamarády v Ligurii na jachtě. I přes zpřísněné podmínky pro cestování si letošní léto užíváme a jsme za to moc rádi,“ jásá brunetka.

Zajímalo nás, jak ji na Elbě přijala budoucí tchyně a celkově rodina partnera. „S maminkou si rozumíme, zatím tedy mojí začátečnickou italštinou,“ říká s úsměvem. „Je to skvělá, pracovitá, inteligentní dáma. Pro mě určitě vzor. Takovou maminku, jako má Emanuele, bych přála každému,“ říká. Co si ale myslí druhá strana, to netuší. „Nedokážu říct, jak je se mnou spokojená, to byste se museli zeptat jí,“ dodává se smíchem. ■