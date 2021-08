Na Jitku Boho se sesypaly zdravotní problémy: Nevylučuje spojitost s psychikou

Jitka Boho Foto: Instagram J.Boho

„Jsou to vlastně takové malichernosti vůči tomu, co se děje ve světě a co je opravdu důležité. Řeším bolest zad, která je někdy opravdu nepříjemná, ale to se spraví. Chodila jsem na rehabilitace, a ještě mi pár návštěv chybí, ale cvičím i sama doma. Fyzické projevy a potíže jsou dost často spojené s naší psychikou, tak uvidíme, co osud přinese,“ svěřila nám Jitka.

Nenaříká, nestěžuje si, ale svým fanoušky čas od času vypráví i o těch méně veselých momentech, které jí život přináší. Ne vždy je všechno tak růžové, jak se na sociálních sítích může zdát.

V posledních třech letech ji potrápily i vztahy. Rozvedla se s manželem, se kterým má dcerku Rosálku, a odstěhovala se k rodině na Moravu. Pak se vrátila zpět do Prahy, našla si nový byt a nového partnera, ale ani s ním jí láska nevyšla. Také prodělala covid a pustila se do studia na vysoké škole. Na jednu křehkou ženu, která živí sebe, malou dcerku a k tomu ještě studuje a pracuje, je toho vcelku dost. Zpěvačka a bývalá miss se ale nenechává rozhodit a se stejným optimismem přistupuje i ke svým zdravotním obtížím.

„Obecně se nedokážu moc kurýrovat doma. Ležet nedokážu vůbec, to prostě neumím. Snažím se přesvědčit své tělo, že to nic není,“ přiznává. A jaké jsou její tipy na domácí léčbu? „Pozitivní hudba, seriál Přátelé, dobrý čaj s medem a mlékem a čerstvý vzduch,“ doporučuje Jitka. ■