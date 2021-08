Molo už nebrázdí, ale i jako mámy mají co předvést: Hanychová a Ochotská šly bok po boku do plavek

Agáta Hanychová a Michaela Ochotská Foto: Instagram M.Ochotské

Tentokrát navštívila pískovnu v Olomouci a shodou okolností zde potkala svou kamarádku a kolegyni Michaelu Ochotskou (36). Obě předaly děti do péče tatínkům, a tak si mohly užít ryze dámskou prázdninovou jízdu.

Při té příležitosti si udělaly společnou fotku a fanouškům dokázaly, že i když už nebrázdí přehlídková mola, mají stále co ukázat.

Hanychová na sobě v posledních měsících poctivě dře. „Je to náročný, snažím se pětkrát až šestkrát týdně něco dělat, baví mě to, vybírám si takové sporty, aby mě to bavilo. Teď chodím do posilovny, mám skvělého trenéra, který je zábavný,“ svěřila Super.cz v jednom z posledních rozhovorů.

Pozadu nezůstává ani bývalá moderátorka zpráv na Nově. Postavu si Ochotská udržuje bruslením, jízdou na kole, ale především jógou, kterou cvičí doma nebo na zahradě. Když zrovna nejsou kvůli covidu zavřené posilovny, dopřeje si také trénink na strojích. ■