Manžel moderátorky Lucie Křížkové napsal z vězení svému synovi! Tohle mu poslal

Lucie Křížková s manželem Davidem Foto: Archiv L. Křížkové

Nejen děti Lucie Křížkové (36) Davídek a Lola posílají tátovi do vězení namalované obrázky. I on jim posílá obrázky, které sám namaloval. Jeden dopisů, který poslal synovi Davídkovi jachtař David Křížek, moderátorka ukázala.

David Křížek si odpykává tříapůlletý trest za zpronevěru ve věznici na Borech. Svému synovi z ní poslal nádherný obrázek lodě s věnováním, který si můžete prohlédnout v galerii. "Moře. Po každém odlivu přichází příliv. Po každé bouři vyjde slunce,“ napsala ke kresbě svého muže Lucie Křížková a pak ještě poznamenala, že její muž má talent i na kreslení.

Lucii okamžitě přistála více jak stovka pozitivních reakcí, které jí vyjadřovaly podporu, a také obdiv za to, že to sama s dětmi tak skvěle zvládá. Jeden negativní anonym se jí ale přeci jen nevyhnul. "No, snad jsou děti na svého otce pyšné. Doufám, že si odsedí, co si zaslouží,“ napsal neznámý sledující sympatické moderátorky. Příznivci Lucie se okamžitě začali páru zastávat a Lucie tak nemusela do debaty vůbec zasahovat. Jen poznamenala, že je zbytečné plýtvat energií u zpráv anonymů. ■