Další muž dostal kopačky! Agáta Hanychová se opět rozešla s partnerem. Vztah vydržel 4 měsíce

Agáta Hanychová Michaela Feuereislová

"Ano, rozešli jsme se. Víc asi netřeba říkat, prostě to nevyšlo," přiznala Super.cz Agáta. A to ještě před měsícem na svého partnera pěla samou chválu. Je to dospělej, zodpovědnej chlap. Normálně pracuje. Je to nezvyk, vlastně příjemná změna. I lépe vaří než já," řekla nám v červnu modelka.

Další zklamání v lásce léčí na wakeboardu, do kterého se zamilovala a na vodním prkně tráví veškerý volný čas. Hned po rozchodu dokonce se svým wakeaboardovým trenérem odjela na výlet do Berlína. ■