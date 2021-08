Agáta Hanychová rozčílila fanoušky touto fotkou z Berlína. „Smažte to, děláte ze sebe debi*a,“ vzkazují modelce

Agáta Hanychová Herminapress

„Berlín….každý potřebuje v životě nějakou oporu, i když je založena na těch, kteří bohužel už s námi nejsou,“ napsala Agáta ke snímku na svém profilu. Ovšem způsob, jakým se u vzpomínky na zavražděné židovské obyvatelstvo nechala zvěčnit, fanoušky vytočil do běla. A strhla se vlna kritických komentářů.

„Promiň, sleduju tě ráda a chápu, že to místo vybízí k uměleckým fotkám, ale i naše mladá generace by se měla učit, že jsou místa, ke kterým je třeba mít úctu,“ zaznělo mírně od jedné z fanynek. Jiní si servítky nebrali. „Že jsi nevkusná, to je věc názoru, ale že jsi pitomá, to je evidentní,“ pustil se do Agáty jiný sledující.

„Prosím, smažte to. Děláte ze sebe jen debila, když se takhle neuctivě vyfotíte na památníku, který má připomínat smrt mnoha nevinných lidí,“ přidává se další. „Agáto, někdy jsi vážně hloupá,“ častují modelku urážkami.

„Žiji v Německu a je to ostuda, když lidé dělají takové pózy před památníkem jen pro „lajky“ na Instagramu. Měla by ses za sebe stydět,“ vzkazuje jedna z obyvatelek. „Je to pietní místo věnované 6 miliónům obětí. Ruku na srdce, zde by, pokud člověk chce, se měl vyfotit nějak důstojně, což nejspíš nebude tenhle případ,“ objevuje se dále v komentářích, které patří k těm slušnějším.

Že to Hanychová patrně přepískla usoudil i její dobrý kamarád, starosta Řeporyjí Pavel Novotný (40). „Lásko... Nevím no...,“ vyjádřil pod kontroverzní fotkou své rozporuplné pocity starosta.

