Takhle to mezi Sandevou a Prachařem vře před kamerou: Podívejte se na první záběry ze seriálu, který je sblížil

Až na natáčení nové komediální kriminálky se pořádně seznámili. Video: Prima FTV

Brunetka a ostřílený herec, hudebník a moderátor ztvární tým vyšetřovatelů v seriálu Dvojka na zabití. Připravovaný krimi seriál se stal jejich prvním společným projektem a na place spolu strávili víc než dost času na to, aby se pořádně poznali. Na letní tiskovce, kam dorazili představit seriál, jenž odstartuje 4. září, prožili převážnou část večera ve společnosti jeden druhého a bylo vidět, že si rozumí. Jejich seriálové role si oproti tomu zpočátku polezou na nervy, ale časem se ukáže, že protiklady se stejně přitahují.

Sandeva si zahraje krásnou posilu policejního týmu Karolínu Světlou, Prachař zase nevrlého kriminalistu Martina Rykla. „Jakmile ji přidělí k parťákovi Martinu Ryklovi, tak se Karolíně zbourají veškeré představy o tom, jak může vypadat policejní práce, jak ji ukazovali na škole, a jak vypadá v terénu. Najednou se střetnou dva světy. Když jsem nabídku dostala, byla jsem z ní nadšená,“ svěřila o své roli brunetka.

„Bylo to náročné, textů bylo hodně, ale byly skvěle napsané. A díky natáčení jsem přišel i na to, že odpočinek je důležitý. Jinak mě to moc bavilo, je to můj první policista,“ popisuje natáčení Prachař. Ten se díky novému projektu pustil do hubnutí, a kvůli roli kriminalisty Rykla shodil 15 kilo, aby byl fit a zvládl bez problému policejní honičky před kamerou. ■