Po zhubnutí 75 kilo perlí v nové komedii jako neúspěšný youtuber: Všem puberťákům je k smíchu, říká o roli Magnusek

Baví ho hrarní a raduje se ze života. Michaela Feuereislová

Pandemie koronaviru pomohla režisérovi, producentovi a herci shodit neuvěřitelnou nálož kilogramů. Proměnu Tomáše Magnuska teď mohou vidět diváci v komedii Shoky & Morthy: Poslední velká akce, která právě vstoupil do kin.

Vedle hlavních hvězd Štěpána Kozuba a Jakuba Štáfka se někdejší „kolos“, jehož váha počátkem loňského ledna přesahovala 170 kg, neztratí. Hraje youtubera, který se pokouší na sebe upoutat za každou cenu. „Třeba uvaří hovno tak, aby vypadalo realisticky. Zastydlý chlap, co se snaží dohnat mladé, mít sledovanost. Outsider, nemá moc kamarádů, singl, nemoderně oblékaný. Všem puberťákům je k smíchu,“ řekl Super.cz o roli Radomila.

Ten při každé příležitosti poslouchá Nedvědy a nechápe, že mladí nevědí, o koho jde. „Nám je v autě pouštěl kolem dokola táta, třeba celou cestu do Ostravy… Jenže díky tomu znám tyhle písničky nazpaměť, což byla při natáčení obrovská výhoda. Já si jich vážím, mám je rád, jejich texty obsahují velké moudro. Škoda Františka, byl z té dvojice usedlejší, rodinný typ.“

Tomáš Magnusek (37) filmem žije. „Miluju americký animáče, třeba v Autech figuru Buráka, v Době ledové Sida. Figurky, které film zlehčují, nejsou krasavci, ale vždycky hodí nějakou hlášku a lidi to baví,“ řekl nám, proč vzal roli životního losera. Musel dokonce řídit karavan. „Já ho v životě neřídil! Když mě do něho posadili, neuměl jsem se ani rozjet. To byl zážitek!“

Trailer ke snímku Shoky & Morthy: Poslední velká akce

Falcon

Nás pochopitelně zajímalo, jak je na tom s hubnutím. „Už jsem byl hubenější, o 80 kilogramů, ale pět kilo jsem zase napapinkal. Já si z tloušťky dlouho dělal srandu, byla moje image. Naštěstí mě netrápily zdravotní obtíže. Přesto to přišlo za minutu dvanáct, protože řada mých obézních kamarádů nedala covid,“ vypráví smutně a konstatuje, že se znovu narodil.

Redukovat začal loni v lednu, díky koroně měl na sebe od března víc času. Pod vedením trenéra chodil do posilovny, aby se naučil správně cvičit. Ujala se ho Petra Řehořková, každý týden mu přeměřovala tuk. Známí si mysleli, že jde na nějaký zákrok, že byl na liposukci.

Pak podstoupil odřezání převislé kůže. Když za ním na kliniku týden po operaci přišel Martin Dejdar, chtěl mermomocí vidět čerstvou jizvu. „Ty vole, to je jak zip od spacáku,“ komentoval výsledek.

„Já se 16 let nehýbal, poslední dva roky mám víc pohybu než od svých dvaceti.“ Jí všechno, aby tělu nic nechybělo a zvládalo úbytky váhy. Zároveň se snaží stále vydávat energii. Pochvaluje si chůzi, ujde i 30 000 kroků za den. Občas si zaběhá, třikrát týdně posiluje, rád plave.

Znovuzrozený Tomáš točí pro Primu dva seriály, což ho těší. „Zkusil jsem si režisérskou úlohu, producentskou, ale hraní mě baví ze všeho nejvíc,“ řekl Super.cz. A my mu přejeme, ať vydrží, dál hubne a raduje se ze života. ■