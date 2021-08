Matka na tahu v akci: Patricie Pagáčová provětrala na párty tyhle krátké šortky

V krátkých šortkách dala vyniknout svým nohám. Michaela Feuereislová

Patricie má za sebou natáčení prvních dílů SuperStar a těší se na další. „Hned na začátku září točíme mimo Prahu a všichni se těšíme, jako kdybychom jeli někam na tábor. Těším se samozřejmě také na všechna vystoupení, protože úspěch na castingu neznamená úspěch i v dalším kole a jsem zvědavá, jak to soutěžící zvládnou,“ svěřila se Super.cz sympatická porotkyně.

Na večírku Novy pořádaném v Průmyslovém paláci se herečka setkala s mnoha kolegy ze seriálu Ulice, kde třináct let hrála postavu Terezy Jordánové.

„Bývalé kolegy z Ulice jsem viděla všechny moc ráda, protože jsme se neviděli s některými opravdu dlouho. Díky sociálním sítím sice tak nějak vím, jak se mají, ale naživo je to vždycky lepší,“ řekla herečka, která by ale znovu do stejné řeky jménem Ulice nevstoupila.

„Stýská se mi po kolezích, lidech ze štábu, ale věřím, že všechno je tak, jak má být a můj odchod byl ve správný čas. Radši se s kolegy potkám na nových projektech.“

Na akci Patricii dělal společnost její manžel Tibor. Nabízí se tedy otázka, kdo hlídal ani ne tříměsíční dceru Bibianu. „Poprosili jsme o hlídání moji maminku, abych si mohla večer užít s manželem. Takže jsme věděli, že je Bibi v těch nejlepších rukách,“ dodala s úsměvem Patricie Pagáčová. ■