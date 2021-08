Od cestování do ciziny Petru Svobodu neodrazují opatření ani požáry. Jaké má plány?

Petra Svoboda Super.cz

„Snažíme se to rozdělovat půl napůl. Budeme v Česku i v zahraničí,“ řekla Super.cz na večírku Novy moderátorka, která dále upřesnila své cestovatelské plány. „Chystáme se do Špindlerova Mlýna, kde je čerstvý čistý vzduch, a chtěli bychom vyrazit do Turecka.“

Svoboda má v hledáčku destinace, které jsou bohužel v ohrožení požárů. „Jsme ve spojení s lidmi, kteří tam jsou. Také jsme v kontaktu s hotely. Doufám, že až tam pojedeme my, tak bude situace pod kontrolou.“

V cestách do zahraničí moderátorku Poledních a Odpoledních Televizních novin na Nově neodrazují ani protikoronavirová opatření.

„Cestovali jsme i předtím, nevzdali jsme se toho. Ale je pravda, že někdy bylo složité se vyznat ve všech opatřeních. Musím sledovat, jak je to s dětmi ve věku okolo deseti let, jak je to s těmi nejmenšími i jak to mají dospělí. A někdy ani to nepomohlo, protože se pravidla změnila ze dne na den,“ krčí rameny Petra, které se nyní její pozice zlepšila.

„Jsme celá rodina očkovaní, a tak se všechno mnohem zjednodušilo.“ ■