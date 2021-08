Pamatujete si ho ze SuperStar? Nejpotetovanější český zpěvák o sobě dává vědět v klipu se sexy modelkou

Jaro Smejkal Super.cz

„Jmenujeme se Vesmírná posádka, natáčíme novou desku, kterou budeme vydávat ke konci roku a teď točíme videoklip k první skladbě,“ svěřil Super.cz Jaro, který tvoří kapelu spolu s Radkem Šteckerem a Danielem Škráškem.

„Cílíme na to, abychom hudební scénu okořenili, jak tou hudbou, tak i vizuálem,“ prozradil zpěvák na natáčení prvního videoklipu k písni s názvem Mimo realitu. V něm se také objeví sexy modelka Karolína Kokešová (25).

Zatímco poslední rok příliš vystupování a koncertům nepřál, kapela se těší, až bude moct vylézt před fanoušky na pódia. „Naštěstí jsme to přežili a všichni máme i vedlejší projekty, na kterých pracujeme. Byl to těžký čas, ale věříme, že to spěje k lepším zítřkům,“ řekl nám Jaro Smejkal, který by s kapelou nové album s dvanácti skladbami rád vydal na přelomu roku. ■