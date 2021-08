Tyhle obří melouny, které zastiňují samotnou majitelku, můžete potkat na párty v Anglii

Nicki Valentina Rose Profimedia.cz

Za plastické operace utratila přes 68 tisíc liber (přes dva milióny českých korun). Kromě prsou miluje i výplně rtů, na kterých byla za roky, kdy podstupuje estetické zásahy do svého zevnějšku, více než patnáctkrát.

Její obří hrudník ale není za každé situace zrovna praktický. „Docela mi překáží, když mám řídit auto, nebo když si chci oholit podpaží. Silikony tak trochu zasahují až do podpaží, takže si tam při holení nevidím,“ uvedla před časem pro deník The Sun Nicki, která spí zásadně na břiše, protože tak prsa může používat jako polštářky pod sebou. Když usínala na zádech, měla prý pocit, jako by na ní někdo seděl.

Má to těžké i na veřejnosti, kde se na ni lidé stále dívají. „Lidé na ulici na mě šokovaně zírají a není den, kdy by se mnou někdo nechtěl fotku,“ prozradila uměle obdařená brunetka a dodala svůj názor na krásu: „Když jste s něčím na sobě nespokojení, změňte to, pokud vás to udělá šťastnými. Ovšem pamatujte, že krása beztak vychází zevnitř.“ ■