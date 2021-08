První dcerka jí měsíc po porodu zemřela. Nyní se influencerka raduje z druhého těhotenství, zároveň ji ale svírá obrovský strach

Malin Andersson Profimedia.cz

„Vše, co jsem kdy chtěla a co jsem si vysnila. Solidní partner, který v mém životě působil čtyři roky jako kamarád a nyní je to láska. Nemůže být nic lepšího, než když na tento svět přivedeme novou dušičku. Nemyslela jsem si, že tahle chvíle ještě někdy nastane, mýlila jsem se, jenom na to nebyl správný čas,“ napsala s oznámením těhotenství Malin, která si v posledních letech zažila dost smutných událostí. V roce 2017 jí zemřela na rakovinu maminka a v lednu roku 2019 přišla čtyři týdny po porodu o dcerku Consy.

S radostí z nových životních událostí ovšem přišla i starost a Andersson se rozepsala na Instagramu o tom, jak se nyní cítí: „Mám pocit, že jsem s vámi už tuto cestu zažila. Je to tak. Tři roky uběhly a mám je jako v mlze, ale ten pocit, že ve mně roste nové miminko, je mi věrně známý. Děsí mě to. Každopádně vás vítám na mé cestě za duhovým miminkem. Vím, že sdílení mých pocitů zarezonuje, vzhledem k tomu, kolik žen nemůže počít, přišlo o svá miminka a jejich cesta ještě nemá ten šťastný konec. Sdílení mé cesty může být někomu nápomocné. Věřte mi, hlavní roli hraje správné načasování.“

„Zatím se mi moje cesta zdá dost zvláštní. Dlouho jsem i váhala se zveřejněním informace o tom, že jsem těhotná. Mám v sobě ještě stále bolest z minulosti a ten hlas v mé hlavě mi říká, že to není reálné a že moje dítě nepřežije a něco se stane,“ přiznala v příspěvku obavy Malin, která je v poslední době i více zamlklá, jak sama přiznala.

„Realita je taková, že nikdy nevíme, co pro nás život chystá, a musíme tu být, prožívat a vážit si každé minuty. Doufám v to nejlepší, ale nemůžu si pomoci, trauma z minulosti se mi do mysli vkrádá. Consy je ve mně integrovaná a prožívám s ní každý den. Stále vidím její naposledy otevřené hnědé oči, což ve mně vyvolává strach. Strach z neznáma,“ napsala Andersson, která začala chodit na terapii, která jí pomáhá v sobě všechny nevyřešené pocity uspořádat.

„Nechápejte mě špatně, já mám v srdci tolik lásky a radosti, ale jsem pořád jen člověk, a proto mi hlavou běží myšlenky na nejhorší,“ uvedla pro své fanoušky a ujistila je, že se stále snaží myslet na dobrý konec její nové cesty a své pocity sdílí i proto, aby se ostatní ženy s podobným příběhem necítily samy. ■