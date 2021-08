Andrea Kalousová rozdává radost v útulcích pro opuštěné kočky

Andrea Kalousová se svou kočičkou Foto: Archiv Andrey Kalousové

Pravidelně pomáháte kočičím útulkům a sama jste majitelkou dvou kočiček. Mohla byste nám své miláčky blíže představit?

Šedá se jmenuje Kočička a je z ulice. Druhá je bengálka a říkáme ji Tigi. Podle ní jsem původně pojmenovala i módní značku, kterou dnes lidé více znají pod názvem Chybí mi kočky.

Jak se k vám vaše kočičky dostaly?

Kamil si svoji Kočičku našel na ulici jako koťátko a neodolal jejím nádherným kukadlům. Tigi jsem dostala jako překvapení k narozeninám, protože jsem dokola opakovala, že by mě to udělalo nejšťastnější ženou na světě. A taky že ano.

Co je podle vás největším problémem útulků?

Samozřejmě záleží, jak a kde, ale většinou to bývá právě nedostatek financí. Také často zmiňují, že by se lidé měli více zaměřit na kastraci koček, aby nedocházelo k jejich přemnožení.

Bývá pokušení vzít si z útulku další kočičku velké? Daří se vám odolávat?

Tohle bývá na návštěvách útulků vlastně pro mě nejtěžší. Zvlášť když si vás nějaká oblíbí a vy máte pocit, že to není náhoda. Ale zatím se mi odolávat daří, jen nevím na jak dlouho.

Pokud byste měla někoho přesvědčit k tomu, aby si vzal kočičku z útulku, jak byste to udělala?

Vzala bych ho tam, aby na vlastní oči viděl, jakou láskou a vděčností ho právě kočička z útulku může zahrnout. Taky bych samozřejmě nezapomněla zmínit, jak dobrý skutek tím udělá.

Podle majitelky soukromého kočičího útulku Tlapky Mochov Edity Peškové je nejdůležitější, aby lidé nechávali své kočky kastrovat. Značka Shelma má široké portfolio granulí a kapsiček, ve kterém naleznete i krmiva určená vysloveně pro kastrované kočky, která jsou založená na vyváženém složení, kontrolující hmotnost kočky, podporující trávení, imunitu a zdraví močových cest.

Díky Andree Kalousové a značce Shelma se tak i dalším obyvatelům kočičích útulků dostává kvalitního a vyváženého krmiva, jelikož výrobky Shelma byly vytvořeny s ohledem na rostoucí poptávku po vysoce kvalitních produktech s důrazem na přírodní složení. Všechny produkty nové značky jsou postavené na recepturách bez obilovin, mají vysoký obsah živočišných proteinů a navíc obsahují „superpotraviny“, jako jsou brusinky, spirulina, rakytník a bylinky, které podporují imunitu a kondici kočky.

„V loňském i letošním roce jsme po útulcích rozvezli půl tuny krmiva Shelma. Vím, že provoz soukromého útulku stojí ročně obrovskou sumu peněz, proto doufám, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat a že budeme kočičím útulkům pravidelně pomáhat šetřit náklady. Ale vůbec nejradši bych byla, kdyby útulky vůbec nemusely existovat a každá kočička měla svůj vlastní domov,“ přeje si Andrea Kalousová. ■