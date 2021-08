Nebezpečné natáčení: Český zpěvák s řeckými kořeny v novém klipu neváhal zapálit kaskadéra

Zpěvák Niko Video: NIKO

Po roční pauze o sobě dává opět vědět. Zpěvák Niko Jalauzidis vydal videoklip ke své porozchodové písni It Never Lasts a není třeba zastírat, že si dal hodně záležet. Pro dokonalost neváhal dokonce zapálit kaskadéra.

Někdy je dobré nechat věc uležet. A to je i případ videoklipu k písni It Never Lasts. Niko Jalauzidis ho sice natočil už před rokem, světlo světa ale spatřuje až nyní. „Rozhodl jsem se ho vydat až teď, protože mi bylo líto vydávat ho do prázdna během všech těch lockdownů,“ přiznal Super.cz Niko, který na tvorbě klipu spolupracoval s Martinem Janešem, se kterým již točil video ke svému hitu Night and Day.

„Je to takové trochu sci-fi, úplně něco jiného, než by člověk k rozchodové písničce čekal. Je tam hodně hraní se symbolikou, světly, což mě hodně baví. Dokonce jsme zapálili kaskadéra, u čehož jsme se všichni možná zapotili víc než sám aktér,” vzpomíná Niko, který po krátké odmlce začíná znovu pracovat na hudbě.

„Snad již máme to divné období za sebou. Brzy přijdou nové songy, které právě dodělávám. Mám před sebou dokonce i svou první mezinárodní spolupráci s tanečními producenty, na což se moc těším. Taky dávám dohromady kapelu, a pokud vše dobře vyjde, včetně pandemické situace, doufám, že začnu brzy hrát i živě. To mi totiž chybí nejvíc,” přiznává Niko, který ale během ročního lockdownu rozhodně nezahálel. ■