Jennifer Aniston se odstřihla od přátel, kteří se odmítají očkovat: Tohle vzkazuje těm, co kritizují její rozhodnutí

Jennifer Aniston (52) prozradila, že se přestala vídat s přáteli, kteří se odmítají očkovat proti koronaviru. To mezi jejími fanoušky vyvolalo silné reakce, herečka si nicméně stojí za svým.

Jennifer komentáře od kritiků zamrzely a rozhodla se reagovat na poznámku, že pokud je sama očkovaná, nemusí se bát vídat s neočkovanými.

„Tyhle komentáře,“ povzdechla si herečka. „Protože pokud máte mutaci, stejně mě můžete nakazit. Neskončím sice v nemocnici nebo nezemřu, ale mohu trochu onemocnět. A mohu nakazit ty, kteří se nemohou nechat očkovat nebo mají chatrné zdraví. Ohrozila bych je na životě. Proto si dělám starosti. Nesmíme myslet jenom na sebe,“ vzkázala fanouškům.

O svém postoji se rozpovídala v zářijovém čísle magazínu InStyle. „Stále existuje skupina lidí, která je proti vakcinaci a jednoduše nenaslouchá faktům. Přišla jsem o lidi v řádu týdnů, protože se odmítají očkovat nebo nechtějí říct, jestli jsou, nebo nejsou očkovaní. Je to smutné,“ nechala se slyšet.

„Cítím, že je naše morální a profesionální povinnost informovat, protože nejsme všichni podchyceni a testováni každý den. Je to ošidné, protože každý máme právo na vlastní názor, že jo? Až na to, že některé názory nejsou založeny na ničem jiném než na strachu a propagandě,“ dala jasně najevo, co si myslí. ■