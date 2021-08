Hugh Jackman varuje před rakovinou kůže: Karcinom mu odstraňovali už několikrát a nyní znovu čeká na výsledky biopsie

Hugh Jackman Profimedia.cz

„Jen bych vám chtěl říct, že jsem byl právě u svého dermatologa, který na mém nose našel nepravidelný útvar, takže odebral vzorek na biopsii. Pokud mě tedy uvidíte s náplastí na nose, nevyšilujte, i když děkuji za vaši starostlivost. Myslím si, že to bude v pořádku a budu vás informovat,“ uvedl v krátkém videu herec.

Vzhledem k tomu, že si Jackman už si nejméně šestkrát musel nechat odstranit z obličeje bazaliomy, nezapomněl promluvit i o prevenci, kterou považuje za nesmírně důležitou: „Pamatujte na prevenci, choďte na kontroly a používejte opalovací krém! Nebuďte jako já v dětství, kdy jsem nepoužíval vůbec nic.“

Bazaliomy na obličeji jsou nejčastějším typem rakoviny kůže. I když jsou zhoubné, jen výjimečně způsobují metastáze nebo úmrtí. Jackman se s rakovinou setkal poprvé v roce 2012.

„Vždy je to trochu šok, když slyšíte slovo rakovina, ale u Australanů je rakovina kůže častá. Když jsem vyrůstal, nepoužíval jsem vůbec žádný krém na opalování, takže jsem byl kandidát. Bazocelulární karcinom je něco, co se musí odstranit, protože to roste a je to zhoubné,“ uvedl před časem v jednom z rozhovorů australský herec. ■