Bezděková a Lambora vyrazili na první dovolenou k moři: Pochlubili se i romantickým hotelovým pokojem

Takhle si hrdličky užívají krásy Chorvatska.

„Rádi bychom někam odjeli, ale seřídit naše harmonogramy není lehké. Rádi bychom vyrazili aspoň na pět dní do Chorvatska, tak uvidíme, jestli nám to vyjde,“ svěřila Super.cz před dvěma týdny. A nakonec jim první dovolená v teple přece jen vyšla!

Zamilovaný pár odcestoval do Chorvatska, do historického Splitu, kde si užili večerní ruch metropole i s pouličním koncertem. Poté jejich cesta směřovala do Šibeniku, kde tráví tyto dny. Své fanoušky nechali skrze sociální sítě nahlédnout i do hotelového pokoje a krásné ložnice v barokním stylu, kde nasávají romantickou atmosféru.

Modelka se neobává, že by byla jejich první dovolená prověrkou vztahu. „To se stává, když jdeš na loď nebo na vodu. Tam nemáš kam utéct. Tady bychom měli mít šanci se rozutíkat každý jiným směrem po pláži,“ smála se tehdy v rozhovoru brunetka. Nakonec se prověrce na vodě stejně nevyhnuli. Vyrazili na výlet lodí, odkud pozdravili své fanoušky ve videu plní dobré nálady a s úsměvem od ucha k uchu. Na ponorku to tedy rozhodně nevypadá. ■