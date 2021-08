Denisa Nesvačilová oblékla sexy model bez podprsenky a zářila úsměvy: Před svými třicetinami se ale složila

Denisa Nesvačilová Super.cz

Když jsme se potkali na letní párty Primy, kde září v seriálu Slunečná, se zpožděním jsme herečce Denise Nesvačilové (30) pogratulovali k jejím třicetinám. "Mě se už asi půl roku předtím všichni ptali, jak se na to chystám a jaké mám pocity. A všem jsem odpovídala, že není co řešit, že věk je jenom číslo. Pak jsem na to doplatila," svěřila nám.

"Tři týdny před tím velkým dnem jsem se úplně zhroutila, psychicky i fyzicky. Měla jsem hysterické záchvaty pláče, úplně bezdůvodně. Ale moje kamarádka Eva Decastelo mi řekla, že je to spíš tím, že jsem úplně vyčerpaná, protože jsme si naložila až moc práce, měla jsem hodně náročné období. Nechci se rouhat, jsem za práci šťastná, ale poslední rok jsem za ni skoro vdaná. Chtělo by to i odpočívat a žít jinak, než jen vstát, jít do práce, vrátit se domů, učit se roli a jít spát," uvedla pro Super.cz Denisa. Povídali jsme i o dárcích, které k narozeninám dostala, což se dozvíte v našem videu.

Každopádně na párty to Denise slušelo, zářila úsměvy a měla i jeden z nejvíc sexy outfitů, kdy si pod bílé minišaty s obřím dekoltem nevzala podprsenku. "Říkala jsem si, že dokud to v těch třiceti ještě drží, tak to využiji, protože si myslím, že už se mi to tam nahoře za chvilku spočítá," smála se Denisa. ■