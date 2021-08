Žárliví muži, potraty a prášky: Připomeňte si zlomové momenty, které vedly k předčasné smrti Marilyn Monroe

Marilyn Monroe Profimedia.cz

Občas se bohužel stává, že ti nejtalentovanější a nejinspirativnější umělci zároveň nejvíc trpí. Marilyn Monroe (✝36) byla jedním z nich. Zemřela před 59 lety za záhadných okolností. Příčinou bylo předávkování barbituráty. A co přesně vedlo k nesnesitelnému smutku, který dobře skrývala za okouzlujícím úsměvem?

Marilyn měla pohnuté dětství, nikdy nepoznala otce, a tak v jejím životě významně scházel mužský vzor. Její matka neměla prostředky na výchovu dcery a později jí diagnostikovali paranoidní schizofrenii. Marilyn tak pendlovala mezi sirotčinci, pěstouny a příbuznými.

Kvůli tomu byla velmi plachá, úzkostná a zoufale toužila po lásce. Paradoxně mívala při natáčeních příšernou trému. Té se nikdy nezbavila a často vyústila v panické ataky nebo nespavost, což začala řešit prášky.

Muži v jejím životě na ni příšerně žárlili. První manžel James Doherty, za nějž se provdala v 17 letech, nechtěl, aby se proslavila v šoubyznysu, a tak se rozvedli, ještě než podepsala první modelingový kontrakt. Druhé manželství s Joem DiMaggiem skončilo po ikonickém momentu, kdy herečce na premiéře Slaměného vdovce vylétla sukně.

Marilyn bohužel trpěla endometriózou, která způsobila minimálně čtyři potraty, včetně jednoho mimoděložního těhotenství. To nepřispělo k jejímu už tak chatrnému duševnímu zdraví, protože si děti velmi přála.

Když ztroskotalo i její třetí manželství s Arthurem Millerem, jako by to nestačilo, během natáčení filmu Mustangové, pro který Miller napsal scénář, Monroe přihlížela, jak se dramatik zamiloval do fotografky Inge Morath, s níž se později oženil.

Při natáčení svého posledního filmu Něco musí prasknout Marilyn onemocněla zánětem dutin a musela zůstat v domácí péči pod dozorem lékařů. Vedení filmových studií ovšem rozšířilo informaci, že herečka nemoc předstírala. Zalekli se, že jim nebude stačit rozpočet, a tak Marilyn z filmu vyhodili a žalovali ji o 750 tisíc dolarů. Na naléhání herce Deana Martina se nakonec těsně před její smrtí pokusili natáčení znovu rozběhnout. To se jim však nepodařilo a snímek nebyl nikdy dokončen. I tyto události mohly být pro křehkou ikonu Hollywoodu poslední kapkou. Dodnes se však neví, jestli si vzala život sama, jednalo se o nešťastnou náhodu, nebo jí na onen svět někdo pomohl. ■