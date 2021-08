Slávek Boura se stal dědečkem, ale má zakázáno o tom více mluvit

Slávek Boura se stal dědou. Foto: Face To Face

„Jsem čerstvý děda, ale nesmím to moc říkat. Syn mi zakázal, abych to ventiloval na sociálních sítích i s fotografiemi a já to respektuji,“ prozradil moderátor v pořadu René Kekelyho Face to Face na Televizi Seznam a jedním dechem dodal: „Jsem pyšný děda, už jsem na to čekal dlouho."

Prvního vnoučete se Boura dočkal od jednoho ze dvou dospělých a již ženatých synů, které má z předchozího vztahu s první manželkou Lenkou. „Nejsou to synové, kteří vzešli ze vztahu s Markétou, ale mou první ženou Lenkou,“ upřesnil pro Super.cz Slávek Boura. „Oba kluci dělají v hoteliérství, jsou vysocí manažeři a jde jim to, mám z nich velkou radost,“ dodal v pořadu Boura.

O své první ženě Lence Boura nikdy příliš nemluvil. Vztah jim nevyšel, stejně, jako později právě s Mayerovou, s níž moderátorskou dvojici tvořil neskutečných 16 let. Spolu mají dnes už dospělou dceru Agátu. Vztah utrpěl prý proto, že spolu byli stále, šlo v podstatě o ponorku. „Náš vztah se vyčerpal, já jsem navíc introvert a Markéta extrovert. Ale tak se to ve vztazích stává,“ podotkl Slávek s tím, že s bývalou kolegyní a ženou spolu komunikují, pokud je potřeba.

A čemu se Boura věnuje nyní? „Tak hraju v divadelní společnosti Jardy Sypala, a protože mám státnice ze speciální pedagogiky, tak se tomu věnuji. Učím děti správně mluvit, dělám takzvané logo-hrátky, kdy formou hry pomáháme odstraňovat u dětí mluvní – řečnické vady. A pak se věnuji rétorice a komunikaci, což děláme s kolegyní a kamarádkou, herečkou a dabérkou Radkou Stupkovou, kdy společně nyní od září chystáme v ateliéru StarBag na Smíchově nové kurzy nejen pro manažery, mluvčí, úředníky, ale pro každého, kdo bude mít zájem, kdo musí třeba ve své profesi komunikovat. Nepůjde ale jen o klasickou rétoriku, ale také o mluvený i psaný projev, o základy PR, o celkovou prezentaci sebe sama. Na to se tady docela zapomíná,“ dodal Slávek Boura. ■