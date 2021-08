Děsivá dovolená Venduly Pizingerové s malým miminem v Rumunsku: Cesta offroadem, strom přes cestu a spaní ve stanu

Vendula Pizingerová Super.cz

"Jsme tady, takže je jasné, že jsme to zvládli. Bylo to trošku náročné a adrenalinové," připustila Vendula. "Rozhodli jsme se, že to letos vezmeme offroadem. Máme auto se stanem na střeše, takže spaní bylo zajištěné. Pánbu nám do cesty nadělil nějaké překážky, ale všechny jsme překonali," dodala. Takovou překážkou byl například spadlý strom, který musel její muž dva dny rozřezávat, aby mohli pokračovat v cestě.

O malého syna se prý nebála. "Když jsme s Josefem, nemám nikdy strach. A myslím, že ten malý to z nás zvládl úplně nejlépe," myslí si Vendula, která si předtím s oběma syny, ale bez manžela, kterého to nebaví, užila i dovolenou moře v Itálii. "Bylo to sice fajn, ale na tu dovolenou u moře obvykle zapomenete, ale že jsem v roce 2021 byla v Rumunsku, to si pamatovat budu," vysvětlila.

Nyní už je opět v plném pracovním nasazení ve své nadaci. "Teď začínáme v Motole stavět dětské hřiště pro pacienty z dětské psychiatrie," dodala. ■