Krásná Vlastina Svátková poprvé ve společnosti s o sedm let mladším přítelem! Nastěhoval se k ní a jejím třem synům

Vlastina Svátková dorazila na večírek s novým partnerem Super.cz

Herečka Vlastina Svátková (39) se poprvé ve společnosti objevila se svým o sedm let mladším partnerem Janem Rybou. Společně vyrazili na párty televize Nova. "Jsme poprvé a je to fajn," řekla Super.cz Vlastina.

"Chtěla jsem jít původně s kamarádkou, nechtěla jsem partnera uvádět do rozpaků, říkala jsem si, že mu to bude nepříjemné, spousta fotografů... Ale myslím, že si to chtěl zažít a příště už se mnou nepůjde," smála se herečka.

Večírek si spolu užili. "Zvládá to dobře, je to pohodář," dodala Vlastina, která si loni po rozvodu s druhým manželem pořídila nové bydlení nedaleko Prahy. A nový přítel už s ní a jejími třemi dětmi žije v jedné domácnosti.

"Koupila jsem si maličký baráček na hypotéku. Bylo velmi na hranici, jestli hypotéku dostanu, měla jsem i finanční poradkyni. Nebylo to lehké. Naštěstí se neživím jen herectvím, píšu knihy, dělám šperky. Když nehraju, mám tak příjmy z jiných věcí," dodala Svátková. ■