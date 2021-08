Doktor Hofbauer výbuch nemocnice přežil: Sympaťák Marek Němec se v novém seriálu vrátí do své role

Marek Němec Super.cz

Marek si dal před časem seriálovou pauzu, kdy se jako David Hofbauer odmlčel. "Jsem rád, že mám možnost si s tím Hofbauerem pořád zablbnout, baví mě. Zvlášť v době covidu se to, že jsem se vrátil, ukázalo jako poměrně prozřetelné, protože už to bylo existenčně na hraně. Jsem rád, že můžu pracovat a dělat svoji profesi, byť je takový rychlík," řekl Super.cz.

"Ještě donedávna jsem musel říkat, že je to někdo jiný. Tak jsem říkal, že je to René Hofbauer, jeho mladší bratranec. Byl to takový pokus to vyšponovat. Jako by na tom něco stálo anebo s tím padalo. Je to taková show. Ale konečně můžu jít s pravdou ven. A musím říct, že jiného doktora už bych ani neuměl," krčil rameny.

Pokud jde o katastrofické scénáře, nezmínili jsme jen ten seriálový. Marek totiž na představení podzimního schématu Primy dorazil na motorce, takže jsme o něj měli trochu strach, aby sám v péči lékařů neskončil.

"Snažím se být opatrný a predikovat, co by se mohlo stát, ale nikdy nevíte, co udělají ti druzí. Takže nějaké bolavé karamboly už mám za sebou a přesně vím, jak se to stalo, tak se to snažím už neopakovat, už proto, že bych se rád dožil dospělosti svých dětí. Na druhou stranu, kdyby žil člověk pořád ve strachu, bude žít ten strach a nebude vnímat, co je kolem," mínil a ještě více se můžete dozvědět v našem videu. ■