V plavkách uvidíme Evu Decastelo zase až v prosinci: Nabraných 8 kilo chce do té doby zhubnout

Zatímco v zimě jsme ji potkali u řeky v plavkách, jak se otužuje, tentokrát jsme měli smůlu. „Už jsem se zase fantasticky vyžrala, proto jdu na Jetsurf takhle,“ prozradila Super.cz Eva, která byla v legínách a sportovním triku.

„Já ty plavky dávám v prosinci a v létě se prostě nestresuju. Teď vážím 59 kilo a v zimě jsem měla krásných 51 kilo,“ prozradila Decastelo, která je podle nás i tak stále štíhlá. Na Jetsurfu se učila pod vedením sportovce Matyáše Kulicha, který je jeden z 15 nejlepších jezdců na jetsurfu ve světovém poháru.

Eva po koronavirových restrikcích naplno naskočila do práce a je ráda, že má zase plný diář. „Mě čeká Slunečné léto, kdy jezdíme za fanoušky seriálu, je to road show, kterou celou moderuji. Pak mám letní scénu v divadle a ještě jezdím s Osmanym Laffitou, kde moderuji jeho talk show Kafe u Osmanyho. Do konce září mám dohromady čtyři volné dny, bude to masakr, ale snad nám to covid zase nezavře. Po roce klidu, který jsem si užila doma s dětmi, mám teď diář plný do června 2022,“ svěřila se nám Decastelo. ■