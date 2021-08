Alena Šeredová půvaby neztratila. Trojnásobná mamina je v plavkách stále kočka!

Alena Šeredová Foto: archiv A. Šeredové

Ten se může po svém boku pyšnit opravdovou kráskou. Šeredové to coby trojnásobné mamince moc sluší a neztratila nic ze svých půvabů, kterými kdysi okouzlila na soutěži krásy. Alena se teď pochlubila usměvavou fotkou přímo z bazénu, ve kterém v bikinách vystavila na odiv své ženské přednosti. S úsměvem na rtech doslova omládla.

Manželství s fotbalovým brankářem Gianluigim Buffonem jí sice nevyšlo, ale vychází spolu dobře už jen kvůli dvěma společným synům. David Lee (11) a Louis Thomas (13) rostou jako z vody a perfektně si rozumí i s maminčiným přítelem Alessandrem.

A samozřejmě naprosto zbožňují svou malou sestřičku. Zatímco kluci ovládají jenom italštinu, u nejmladší dcerky se Šeredová snaží, aby rozuměla i češtině. A to i za přispění svého přítele. „Partner se nyní zapsal na kurzy češtiny, tak by nám to mohlo pomoci, že se s Vivi budou vlastně učit společně, že by si Viv nerozuměla s prarodiči, o to se nebojím," řekla Super.cz nedávno Šeredová, jež je v rodinném kruhu nejšťastnější. ■