Dcera Davida Hasselhoffa okouzlila svými přednostmi: Bujné poprsí předvedla v pořádném výstřihu

Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

Hayley se v dubnu zapsala do historie jako první modelka plných křivek, kterou si vybrali na obálku německého Playboye. Poprvé tak zapózovala nahá. Svlékla se před vyhlášenou fotografkou Ellen von Unwerth a přes počáteční nervozitu byla z výsledku nadšená.

Dcera legendárního Davida Hasselhoffa (69) se věnuje modelingu od 14 let, od počátku kariéry se řadí k plus size modelkám, takže to nejprve neměla jednoduché. Hlavně proto promuje pozitivní vnímání těla a sebelásku.

Klade také velký důraz na duševní zdraví. Nedávno založila iniciativu Check In With You by Hayley Hasselhoff na pomoc lidem s psychickými problémy. ■