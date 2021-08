Vyrazila na párty v centru Prahy a v 6. měsíci onemocněla covidem: Zpěvačka má strach hlavně o nenarozenou dceru

Genny Ciatti Michaela Feuereislová

"Je to pěkně na houby, co vám budu povídat. Mám šílené záchvaty kašle, z čehož už mě bolí žebra jako blázen. Do toho rýma a bolest kloubů a svalů. Naštěstí mi zatím nevyskočila vysoká horečka, tak aspoň že tak. Ta by malé nedělala moc dobře," popsala Super.cz Genny, která má strach hlavně o nenarozenou dceru.

Utěšovali jsme ji, že v těhotenství onemocněly například i Tereza Fajksová anebo Markéta Martiníková, a porodily zdravá miminka. "To mě uklidňuje. Nejdřív mě to kvůli malé vyděsilo, ale stres by byl jen horší, tak se snažím být v klidu a holt to brát, jak to je," krčila rameny zpěvačka.

Kde se nakazila, tuší. "Před víkendem jsem byla na jedné oslavě a už mi psali tři lidi, kteří tam také byli, že jsou nějak nemocní. Ale těžko říct. Hygiena bude každopádně kontaktovat lidi, které jsem viděla dva dny před projevením nákazy, takže od víkendu," dodala Genny. ■