Rockerka ze SuperStar už není single! Po rozchodu s otcem svého dítěte si našla novou lásku

Leona Šenková Foto: archiv L. Šenkové

„Ano, mám nového přítele. Potkali jsme se před měsícem v ateliérech na Barrandově při natáčení reklamy,“ potvrdila Super.cz rockerka. „Myslím si, že si mě vyhlídl on, protože jak se naše oči střetly, už ode mě neodešel,“ směje se.

Vztah je prozatím v začátcích, schází se teprve měsíc. Nyní čeká zpěvačku a jejího partnera krátké odloučení. „Odjíždím na dovolenou do Chorvatska do městečka Kaštela, s kamarádkou a našimi dětmi. Bude to asi zkouška našeho seznámení,“ vysvětluje Leona.

Čerstvou lásku a randění si maximálně užívá, o to víc, že má s partnerem podobné pracovní zájmy. Nového muže ale aktivně nehledala, uměla si užívat i svobody. „Osobně nemusím mít přítele za každou cenu, dokážu žít i sama, ale je samozřejmě krásný to pocit, když si s někým rozumíte a cítíte, že mu na vás záleží. Tak uvidíme, jaká bude budoucnost,“ svěřila nám zamilovaná zpěvačka.

První setkání se současným partnerem popisuje jako osudové. „Před pár měsíci jsme prohodili pár slov na sociálních sítích, a pak se potkali osobně z ničeho nic. Život ví, kdy vám co naservírovat,“ dodává spokojeně. ■