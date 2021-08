Bude svatba! Zpěvák z Tváře si bude brát tuhle krásnou modelku a prozradil, jak stresující byla žádost o ruku

Zásnuby za dramatických okolností Foto: archiv B. Podzimkové

Frontman kapely Lake Malawi se rozhodl požádat o ruku svou dlouholetou partnerku originálním způsobem. Jelikož jsou oba milovníky surfingu, chtěl žádost vyjádřit prostřednictvím speciálně vyrobeného prkna. Došlo ale na komplikace. „Můj plán byl jasný: prstýnek a jedno mega překvapení. Krásný, pastelově růžový longboard vyrobený na míru pro Báru legendárním australským shaperem. Měl letět z Prahy s náma a prakticky vyslovit onu žádost za mě. Ale nebylo to tak jednoduché,“ svěřil se Super.cz Albert, který by už dnes neobjednával surf z druhé poloviny planety.

„Raději nezjišťujte, kolik stojí letecká doprava prkna z Melbourne přes Dubaj do Prahy, a hlavně se nesnažte přečurat celníky, že má zboží desetinovou cenu. Zapomeňte na to, že vás s třímetrovým longboardem pustí v Praze do MHD – budete si muset objednat nákladní taxi, ani jsem netušil, že něco takového existuje. Protože vím, že má Bára ráda vodu a že miluje surfování stejně jako já, měl jsem v plánu ji na novém surfu zatáhnout na moře se zavázanýma očima a tam jí pásku sundat z očí. Do příletu do Kostariky o ničem nevěděla, protože jsme se potkali až při přestupu ve Frankfurtu. Po přistání v San José si teda všimla, že máme surfy dva, ale netušila, co mám za lubem. Ještě že neviděla, jak zmatkuju ve Vídni na letišti s kapelní dodávkou. Z Prahy jsem letět nemohl, protože do letadla Praha - Frankfurt by se surf taky nevešel. Ale je to koneckonců zásnubní surf, takže jsem to musel nějak vyřešit,“ vysvětluje nám český zástupce Eurovision Song Contest roku 2019.

Pro zásadní okamžik si zpěvák vybral jednu z nejkrásnějších místních pláží v okolí města Jaco s názvem Playa Blanca. „Ráno jsme vyšli z hotelu a nad hlavou nám lítali neskutečně barevní papoušci a tukani se žlutým zobákem. Pak začalo strašně lít. Tohle není úplně ideální počasí pro žádost o ruku. Ale řekl jsem si, že už to prostě musím udělat. Začínal jsem být nervózní. Tajně jsem si do kapsy u plavek strčil papírovou krabičku s prstýnkem, kterou jsem předtím dal do sáčku na zip. Seděli jsme chvíli na pláži v totálním slejváku a pak nás napadlo si jít aspoň zaplavat – velká romantika, jenomže jsem celou dobu kontroloval, jestli mi prstýnek neodplaval z kapsy někam do moře.“

„Pak jsem Báru vytáhl na břeh, zavázal jí oči a zatáhl ji na novém surfu zase do vody. Najednou přestalo pršet, vysvitlo sluníčko, Bára si přečetla do surfu zalaminovaný ručně psaný vzkaz ’Will you marry me?’ a já jsem z kapsy vyndal úplně rozmočenou papírovou krabičku s prstýnkem. Byl to pro mě jeden z nejhezčích okamžiků v životě,“ popisuje kouzelný moment Albert Černý a s úsměvem dodává zásadní informaci příběhu: „Řekla ano.“ ■