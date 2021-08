Monogamie jí už nestačila, a tak vnučka představitele majora Zemana začala žít ve vztahu s více lidmi

Vnučka Vladimíra Brabce žije velmi svobodně. Foto: Archiv L. Brauner

Léno, kdy v tobě uzrála touha začít dělat kromě vizuálního umění také hudbu?

Obecně ráda experimentuji s novými technikami, materiály a médii. Hudba je pro mě jen jiná technika vyjádření múz. V době, kdy jsem začala myslet na hudbu, jsem měla v malování a vizuální tvorbě syndrom vyhoření a vizuál mi už nestačil k pocitu satisfakce z tvorby. Sama sebe jsem lapila do sítě poptávky a toho, co se ode mne očekává za styl. Hudba pro mě byla spouštěč pro uvolnění kreativity a částečně vysvobozením z pocitu, co se ode mne očekává.

Vidíš v hudební a malířské tvorbě nějaké spojení?

Jasně. Jsem to pořád já a moje transformační středisko, kde odkomunikovávám zprávy, které čerpám ze zdroje. Je to o napojení na kanál, kde jsem pouze překladatelem, který tlumočí informace do formy, která je pro diváka pochopitelná. Veškerá tvorba a vyjádření je pro mě vlastně stále to samé, jen s použitím rozdílných médií.

Chystáš se po vzoru dědečka i na hereckou dráhu? Nebo tě lákají ještě jiná umělecká vyjádření?

Nemám v plánu přejímat jakékoliv vzory od kohokoliv. Tvorba je pro mě ekvivalentem svobody osobní i tvůrčí. Žijeme v přítomném okamžiku, a to je ten jediný okamžik, který vytváří jeden život z mnoha. Duše je to, co zde plní svůj záměr.

V souvislosti s propagací klipu k písni Friendzone jsi uvedla, že jsi experimentovala s polyamorií. Co tě k této cestě přivedlo?

Ha! Zkusím totožně odpovědět jako u první otázky, protože mi přijdou ve své podstatě stejné: Obecně ráda experimentuji s novými technikami, filozofiemi a formami lidských vztahů. Polyamorie je pro mě jen jiná zkušenost s pojetím vztahů a lásky. V době, kdy jsem začala myslet na polyamorii, jsem měla ve vztazích syndrom vyhoření a monogamie mi už mi nestačila k pocitu satisfakce ze vztahu s jedním člověkem. Sama sebe jsem lapila do konvenčního pojetí vztahu, a to včetně žárlivosti, majetnictví a vztahové toxicity. Polyamorie pro mě byla spouštěčem pro uvolnění svázaných pravidel a vysvobozením od špatného pojetí náhledu na lásku a toho, co se ode mne očekává.

V jak velké vztahové skupině jsi žila?

Tři ženy, čtyři muži. Nežili jsme pohromadě. (směje se)

Chápu správně, že tě tato cesta neoslovila a vrátila ses k tradičnímu partnerskému modelu dvou lidí?

To není o tom, že by mě tato cesta neoslovila. Nabrala jsem jen dostatečnou zkušenost a stačilo mi to k tomu, abych už dokázala rozeznat, co je v lásce upřímné a co je ego. Láska je všechno. To, že ji konvenční náhled na vztahy překroutil do něčeho, na co se člověk může nezdravě upnout a prožívat peklo na zemi, už je jen myšlenkovým vzorcem, který buďto přijmeme, nebo se svobodně rozhodneme jinak. V tuto chvíli mám jednoho partnera, jednu dceru a žijeme v harmonii. Těšíme se, že v budoucnu pozveme do naší rodiny třeba i další duši, a já mohu upřímně říct, že jsem šťastná tady a teď.

Je pro tebe ve vztahu důležitá láska, nebo ti stačí přátelství, jak naznačuješ v klipu?

Láska i přátelství. Je to hodně vrstev, ale jedna bez druhé moc nefunguje. Každý ať pochopí můj videoklip, tak jak ho v jeho úrovni chce chápat. Pro mě je klip Friendzone pouze shrnutí období, které jsem si vyzkoušela, a zároveň manifestace tématu, které mi přijde aktuální. Aktuální a v něčem bolestné. Jsme v době, kdy se vše přizpůsobuje uživatelskému pohodlí a lidské bytosti mají tendenci zakrnět ve svojí pohodlnosti a zjednodušit se na prototyp. Ženy se chtějí vyrovnat svému idolu, potlačit přirozené, přehlížet téma cykličnosti a zavděčit se společenskému vzorci krásy. Co je jiné, to je divné. To je pro mě hlavním tématem klipu. To, že je každý nejlepší takový, jaká je jeho podstata a pravé já, jaká je jeho duše. Autenticita a ne přijaté role společnosti. V klipu hraju všechny role já, protože každý máme ve svém životě role a někdy jsou tak odlišné, že si nerozumí. Já si posledních pár let řeším tohle téma, kdy nechci mít role, které mám jen díky společenskému vzorci. Já jsem Léna a všechny role, které potřebuji, už jsou obsažené v mojí bytosti.

Na co zajímavého se v blízké budoucnosti těšíš, co tě čeká?

Jsem teď a tady. Momentálně na Bali a učím se odpočívat. Co bude zítra, neřeším. Budoucnost je pro mě pojetí času, které neuznávám, stejně jako minulost. Některé vaše otázky mi evokují: Proč opouštíte komfortní zónu? Proč nepokračujete v něčem, co bylo funkční? A na tohle mám jednoduchou odpověď. Ve vyzkoušeném vzorci a komfortní zóně nemáme možnost růstu a poznávání sebe sama. Nemůžeme si uvědomit naše limity a popřípadě se jich snažit zbavit, nebo na nich aspoň pracovat. V jednoduchosti je krása a duchovní cesta mi přijde spíš o tom ze sebe shodit vše, čím jsme chtěli být, nebo vše, čím nás chtělo mít naše okolí, a přijmout do našeho života jednoduchou pravdu o nás samých, teď a tady. ■