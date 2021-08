Politiky zpovídá jako věčná snoubenka: Terezie Tománková už podruhé zrušila svatbu!

Terezie Tománková Super.cz

Už dva roky měla být vdanou paní, dokonce si kvůli tomu měnila i příjmení, které vyvdala poprvé, a vrátila se k dívčímu. Terezie Tománková ale musela svatbu už podruhé zrušit. Předloni to bylo kvůli úmrtí v blízké rodině, loni za to mohl covid.

"Už je mi to trapné, ale svatba opravdu bude. Už máme všechno zařízené, zaplacené, ve skříni mám svatební šaty, které jsem si nechala ušít. Ve šperkovnici jsou i snubní prsteny, na kterých máme naštěstí vygravírovaná jen jména a ne datum 22.10.2020, kdy měla svatba proběhnout, takže nebudou prošlé," řekla Super.cz moderátorka.

"Šaty jsou spíš teplejší, takže vdávat se v teple nemůžu. Ideální by to bylo na podzim nebo v zimě, ale aby zase nepřišel ten lockdown, kvůli kterému jsme to rušili. Už se bojím něco plánovat, takže jsme takoví věční snoubenci," svěřila Terezie.

Ta si aspoň teď užila pět týdnů dovolené, než se zase 8. srpna vrátí k moderování Partie. "Byli jsme v Řecku a na Pálavě. Politici si odpočinuli ode mne, já od nich, diváci od všeho. Teď zase pojedeme ty dvě hodiny naostro. Jsem ráda, že jsme to všichni, celá rodina, ve zdraví přežili a doufám, že už to bude jenom lepší," dodala. ■