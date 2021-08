Zasnoubená Eva Perkausová o svatbě: Bude se vdávat na pláži, nebo dá přednost Česku?

Eva Perkausová Super.cz

Od únorové dovolené na Maledivách, kdy ji přítel Ivan Hecke požádal o ruku, nosí moderátorka Eva Perkausová na levém prsteníčku zásnubní prsten. Kdy ho vymění za snubní, je zatím ve hvězdách. "Jestli stihneme svatbu do roka a do dne, nebo to bude ještě dřív, netuším ," řekla Super.cz.

"Říkám to i všem známým, že nic konkrétního zatím neplánujeme. Uvidíme. Já vždycky všechno řeším ze dne na den, i důležité věci. Ne dlouho dopředu. A když už nebude nikde místo, tak vezmeme, co zbude, a doplatím na to... Moje chyba," smála se Eva.

Zatím také stále váhá, zda by se jí líbila víc svatba na pláži, nebo doma v Česku. "Podle toho budu vybírat i svatební šaty. Když jsem byla malá, chtěla jsem být Popelka, na pláži by to byla asi spíš víla, doma jiný styl, spíš večernější," krčila rameny. ■