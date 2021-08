Příliš soli škodí, nahraďte ji několika lžičkami chuti umami

Nahraďte sůl zdravou alternativou Foto: Shutterstock.com

Umami je pátá chuť, často popisovaná jako „slaná“, která podporuje intenzitu chutí pokrmů a zvyšuje aktivitu chuťových pohárků. Nejlépe ji ucítíte ve správným postupem vyrobené sójové omáčce. Ta by měla ideálně procházet několikaměsíčním procesem fermentace.

Kvalitní znamená pomalu vyrobená

Jelikož takový proces není uspěchaný, hovoříme o přirozeném procesu fermentace. Tím vzniká výjimečně kvalitní sójová omáčka, ale také opravdu bohatá chuť umami, díky níž pak omáčka může mít jen velmi nízký obsah soli, a přitom skvěle chutnat.

Je to vlastně podobné jako s vínem. Na dobré víno si musíme také počkat, než dozraje do plné chuti a vůně. Jen v případě omáček samozřejmě nekvasí bobule vína, ale působením mikroorganismů fermentují sójové boby. Mikroorganismy štěpí bílkoviny obsažené v sójových bobech, čímž vzniká typické intenzivní aroma a bohatá chuť umami, jejíž speciální vlastností je to, že přirozeně zvýrazňuje chuť pokrmů a jednotlivých ingrediencí.

Ramen si bez sojové omáčky snad ani nelze představit

Přesně tak se vyrábí sójová omáčka Kikkoman vyrobená jen ze čtyř přírodních ingrediencí – sójových bobů, vody, pšenice a trochy soli. Nejsou zde žádné přidané glutamáty, konzervanty a barviva, naopak je tu vysoký obsah bílkovin, což rovněž potvrzuje vysokou kvalitu.

Zdravější alternativa k soli

Takto kvalitní sójová omáčka je pak ideální alternativou k samotné soli. Jedna lžička soli se totiž vyrovná sedmi lžičkám omáčky Kikkoman. Místo soli tedy k masu, do salátů, nudlí, rýže, polévek, k mořským plodům i rybám přidávejte sójovou omáčku. Přestože umami i sójová omáčka pocházejí z asijské kuchyně, lze je použít při přípravě jakýchkoli mezinárodních pokrmů. Několik kapek sójové omáčky Kikkoman dokáže dokonce zvýraznit i sladkost dezertů.

Existuje navíc i „zelená varianta“ omáčky Kikkoman s nižším obsahem soli, která obsahuje o 43 procent méně soli než standardní verze. Její chuť přitom není nikterak ochuzená, umami je v ní stejně intenzivní.

Sojovou omáčku lze použít v širokém spektru pokrmů

Pět lžiček omáčky vydá za jednu lžičku soli

Díky chytrému využití sójové omáčky nejen při ochucování už hotových jídel, ale i při vaření, můžete snížit příjem soli až na 30 procent, a přitom zároveň docílíte výraznější chuti vašich jídel. Ideální přitom je místo jedné lžičky soli použít pět lžiček omáčky Kikkoman. V nabídce je pak dokonce i bezlepková varianta. ■