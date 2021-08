Populární zpěvačka (24) se nebojí předvést celulitidu nebo špíčky na břiše: Co si o tom myslí její fanoušci?

Camila Cabello Profimedia.cz

Camila nedávno vzbudila pozornost videem na Tik Toku, v němž se s fanoušky podělila o myšlenky, které se jí honily hlavou při běhání. Místo aby na sebe byla pyšná, že dělá něco pro své zdraví, řešila, že jí z fitness úboru přetéká břicho.

„Uvědomila jsem si, že válčit s vlastním tělem už není cool. Normálním lidem také přetéká břicho z legín. Strachovat se neustále o to, jak vypadám, je vyčerpávající,“ přiznala.

Video se setkalo s velkým úspěchem a fanynky ji za něj bezmezně obdivují. „Hodně to pro mě znamená. Obzvlášť, když cítím ženskou podporu,“ uvedla v rozhovoru pro The Kyle and Jackie O Show.

„Na letišti mě zastavili lidé, kteří mi vzdali hold, že promuji pozitivní vnímání těla. Přišlo mi, že se s tím ženy ztotožňují a stojí za mnou. Bylo to osvobozující,“ dodala. ■