O téhle kočce ještě hodně uslyšíte! Nádherná brunetka s neuvěřitelně hlubokým hlasem je novou hvězdou seriálu

Sára Rychlíková Super.cz

Sára Rychlíková je hvězdou připravovaného seriálu 1. MISE, kde má jednu z hlavních ženských rolí. Pro sexy Sáru je to první velká herecká zkušenost.

"Je to velká změna, máme štěstí, že starší herci jsou moc fajn, přijali nás mladé, je to hezký. Moc nevnímám, že to je něco jiného a místo, kde bych se měla bát," řekla Super.cz Sára s pořádně hlubokým hlasem.

Podle tónu jejího hlasu byste čekali ženu, která nejde pro ránu daleko. "Slýchávám to stále. Od každého chlapa. Ti jsou hodně překvapení. Jsem už zvyklá. V herectví je to určitě naopak velké plus," prozrazuje.

Přestože má krásnou tvář i postavu, modelingu se nikdy nevěnovala. "Baví mě občas něco nafotit, ale modeling není pro mě. Přehlídky, nic podobného, to ne," dodala herečka. A pozor, Sára je nezadaná. "Jsem sama, bez chlapa, ale šťastná bez chlapa," uzavřela. ■