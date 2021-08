8 měsíců po porodu ukázala neuvěřitelně štíhlé nohy! Sexy moderátorka má méně kilo než před těhotenstvím

Andrea Antony Super.cz

Moderátorka Andrea Antony má postavu, jakou snad nikdy neměla. Loni v říjnu porodila dceru Rozálii, nyní se v krátkých šortkách pochlubila neuvěřitelně štíhlýma nohama. "Mám méně kilo než před otěhotněním. Je to pro mě docela šok. Celý život jsem o kila musela bojovat, teď to jde samo," řekla Super.cz Andrea.

Před těhotenstvím byla zvyklá na tvrdé kruhové tréninky několikrát týdně, i k tomu se nyní pomalu vrací. "Nemám teda žádné svaly, ty samy nepřišly, proto začínám makat, abych se zase trošku osvalila," vysvětluje.

Přála by si dva potomky, ale prý ráda ještě chvíli počká. "Určitě bych dvě děti chtěla, ale na pořadu dne to není. Minimální rozestup mi přijde dva roky, aby se máma nezbláznila. Uvidíme, jak to bude u nás," dodala Andrea na párty televize Prima.

"Na Primě jsem zatím na mateřské, rozjíždí se mi ale moderace akcí, na to se moc těším. Nějaká práce už zlehka začíná," dodala. ■