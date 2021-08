I sexy zpěvačka (26) se zařadila mezi maminky, které sdílí intimní fotku při kojení

Halsey Profimedia.cz

„Přišlo na svět v pravý čas,“ napsala ke kojící fotce zpěvačka, které se miminko narodilo 14. července. Halsey své fanoušky šokovala v lednu fotkou s těhotenským bříškem, protože v té době nebyl veřejně známý ani její partner. Pro ni i Aleva Aydina je to první dítě. Jestli jde o holčičku, nebo chlapečka, zpěvačka neuvedla, jméno je Ender Ridley Aydin.

Sama zpěvačka se v těhotenství rozhodla pro změnu zájmen týkajících se její osoby a na sociálních sítích se identifikuje jako she/they, tedy česky ona/oni. Za nebinární, tedy osobu, která se necítí být ani ženou, ani mužem, se ovšem oficiálně neprohlásila. Udělali to ovšem její kolegové - Demi Lovato (28) a Sam Smith.

Hudební nadšenci se mohou brzy těšit na novou hudbu. Novou nahrávku představí Halsey 27. srpna a desku bude navíc doprovázet i speciální film. Hodinový snímek "If I Can´t Have Love, I Want Power", se bude promítat i v kinech. Na obal nové desky se nechala zpěvačka vyfotit s odhaleným prsem. ■