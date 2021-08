V 67 letech vypadá bývalá plavková modelka vedle své 23leté dcery jako její sestra

Christie Brinkley Profimedia.cz

Je až neuvěřitelné, že téhle krásné blondýně je 67 let. Christie Brinkley oslňuje svým mladistvým vzhledem na každém novém snímku a vedle své dcery vůbec nevypadá jako její maminka, ale spíš jako sestra.

Christie vyrazila se svou 23letou dcerou Sailor Brinkley-Cook na zahradní párty k oslavě 40 let značky Michael Kors v módním světě. Společně nafotily selfíčka, na kterých to vypadá, že je od sebe dělí jen pár let a ne 44! Snímky najdete v galerii.

Sedmašedesátiletá Brinkley se proslavila jako plavková modelka časopisu Sports Illustrated. Na jeho titulce se objevila dokonce několikrát. Zdobila ji v letech 1979, 1980 a 1981.

Christie se také pyšní nejdelší modelingovou smlouvou s kosmetickou firmou. Pro americkou značku Covergirl byla tváří po celých 25 let. Kromě modelingu si vyzkoušela i herectví a objevila se i ve slavném videoklipu Billyho Joela Uptown Girl. Se zpěvákem byla dokonce 9 let v manželském svazku a mají společně dceru Alexu Ray, která se věnuje zpěvu.

Bývalá modelka byla vdaná celkem čtyřikrát a má dohromady tři děti. Sailor, která je s ní níže na snímcích, je jejím nejmladším potomkem z posledního manželství. Se třetím manželem, Richardem Taubmanem, má ještě syna Jacka (26). ■