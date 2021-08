Lily Allen promluvila o komplikovaném vztahu s otcem: Opustil mě jako čtyřletou a moc spolu nemluvíme, přiznává zpěvačka

Lily Allen Profimedia.cz

Lily Allen (36) se po delší době rozpovídala o vztahu s otcem Keithem. V rozhovoru pro The Telegraph přiznala, že spolu nejsou příliš v kontaktu.

„Upřímně, delší dobu jsme spolu nemluvili. Naposledy jsem mu psala na Den otců,“ uvedla.

V roce 2018 se zpěvačka dostala s otcem do křížku, když médii prolétla její slova o incidentu z hudebního festivalu Glastonbury, kde se podle jejích slov měl Keith předávkovat kokainem a utrpět infarkt. Tehdy jí bylo 13 let.

„Takhle si to pamatuji a nikdy mi nevysvětlil, co se vlastně stalo. Trval na tom, že to není pravda, že šlo o akutní otravu jídlem.“

S otcem si byla Lily blízká v dospívání, kdy se snažila vybudovat si s ním vztah. V dětství to ale byla jiná.

Krátce po jejím narození začal její matku Alison podvádět, a když zpěvačce byly čtyři, rodinu opustil.

„Pro matku to bylo opravdu strašné období. V té době produkovala svůj první film a můj mladší bratr Alfie byl náročné dítě,“ popsala období raného dětství.

V roce 2015 se na Twitteru také nechala slyšet, že za život strávila pravděpodobně víc času venčením svých psů než se svým otcem. ■